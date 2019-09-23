23 сентября. Mossovetinfo.ru – В правительстве России не принимали окончательных решений по сокращению количества госслужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева Олега Осипова.



По словам Осипова, в настоящее время в правительстве рассматривают различные концепции реформирования системы госуправления. В ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев проведет несколько совещаний по данной теме, на которых будут выработаны основные направления реформы. Выработанные предложения будут представлены президенту страны Владимиру Путину.



Ранее первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко рассказала о том, что с 2020 года в рамках масштабной реформы начнутся сокращения числа госслужащих, а высвободившиеся финансовые средства будут направлены на повышение оплаты труда оставшихся.



Осипов назвал заявления Нестеренко преждевременными.