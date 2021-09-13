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Власть
13.09.2021, 14:44
Песков прокомментировал слова Путина о возможном уходе на карантин из-за коронавируса
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о воз...
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Власть
13.09.2021, 14:17
Путин не исключил своего ухода на карантин из-за коронавируса
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за ко...
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Власть
13.09.2021, 13:49
Правительство поддержало предложение о добровольности техосмотра
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство поддержит предложение о том, что техосмотр можно будет проходить добров...