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Власть     24.09.2020 13:41

Правительство поддержит продление программы льготной ипотеки

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Теги:  Правительство РФ  ипотека  льготная ипотека  продление 

24 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, новые параметры программы будут определены после 1 ноября. До этой даты в правительстве соберут данные о том, какой эффект дала программа, после чего будет принято решение, на каких условиях продолжать ее дальше.

«Но то, что мы будем поддерживать все льготные программы, которые существуют, это точно. Деньги на поддержку всех льготных программ заложены на ближайшие три года, поэтому все эти механизмы будут работать», - заявил вице-премьер.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако в июле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассматривает вопрос продления программы.


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Теги: 
Правительство РФ  ипотека  льготная ипотека  продление 

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