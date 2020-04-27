27 апреля. Mossovetinfo.ru — В ближайшее время правительство представит президенту варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.



По словам главы правительства, предложенные изменения будут разработаны с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.



О введении ограничений в связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к нации 25 марта. 2 апреля ограничения были продлены до 30 апреля