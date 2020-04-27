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Власть     27.04.2020 13:12

Правительство представит президенту варианты изменения ограничительных мер

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  Владимир Путин  коронавирус 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — В ближайшее время правительство представит президенту варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, предложенные изменения будут разработаны с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

О введении ограничений в связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к нации 25 марта. 2 апреля ограничения были продлены до 30 апреля


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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  Владимир Путин  коронавирус 

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