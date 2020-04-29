29 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России продлило ограничения для иностранцев на въезд в России до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, заявил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.



«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», - заявил глава Кабмина.



При этом премьер-министр отметил, что пока нельзя назвать точную дату отмены ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса.



Президент России Владимир Путин ранее продлил срок действия введенных в стране ограничений до 11 мая включительно. В тоже время президент поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая.