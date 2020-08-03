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Власть     03.08.2020 11:29

Правительство расширит список стратегически важных лекарств

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Теги:  лекарства  здравоохранение  Правительство РФ 

3 августа. Mossovetinfo.ru – Правительство намерено почти в трое расширить список стратегически важных лекарств, которые должны производится в России, заявил на совещании премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Кабмина.

«Наша задача – обеспечить доступность современных, эффективных и востребованных препаратов. Это напрямую влияет на здоровье и жизнь людей», - заявил глава правительства.

В настоящее время в список входит 57 лекарств, планируется расширить его до 215 препаратов. В том числе в список войдут лекарства для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.


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Теги: 
лекарства  здравоохранение  Правительство РФ 

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