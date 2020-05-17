17 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы» со ссылкой на распоряжение кабмина.



Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей. Их также обяжут пройти 14-дневный карантин. Такие правила были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.



Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая принял решение о возобновлении Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Матчи должны возобновиться 21 июня. За границей находятся более 60 легионеров клубов РПЛ.



Для возобновления чемпионата России РФС еще необходимо получить от Роспотребнадзора согласование медицинского протокола.