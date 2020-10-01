Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года

1 октября. Mossovetinfo.ru - Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кабмина.



Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туристических услугс кешбэком будут объявлены Ростуризмом.



Кроме того, меняются условия программы. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице с 4-х до 2-х ночей, а минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.



Обязательное условие программы – оплата картой «Мир», Кешбэк на будет начисляться автоматически в течение пяти дней с после поездки.