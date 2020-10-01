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Власть     01.10.2020 10:49

Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года

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Теги:  туризим  правительство 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Правительство России продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туристических услугс кешбэком будут объявлены Ростуризмом.

Кроме того, меняются условия программы. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице с 4-х до 2-х ночей, а минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир», Кешбэк на будет начисляться автоматически в течение пяти дней с после поездки.

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Теги: 
туризим  правительство 

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