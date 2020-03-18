18 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ утвердило временные правила оформления бюллетеней, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Кабмина.
Временные правила распространяются на застрахованных лиц, которые прибыли в Россию из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, а также на проживающих вместе с ними лиц.
Временные правила будут действовать с 20 марта до 1 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что под медицинским наблюдением в связи с угрозой заболевания коронавирусом в России находится более 17 тысяч человек.
14:36 В России Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 147 человек
14:13 Власть Правительство РФ утвердило правила оформления больничных и выплаты пособий в связи с карантином
14:00 В России Мишустин поручил с 20 марта ограничить авиаперелеты в США, Великобританию и ОАЭ
13:56 Власть Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку» из-за коронавируса
13:48 Происшествия Суд приговорил экс-главу столичного главка СК РФ Дрыманова к 12 годам колонии
21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса