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Власть     18.03.2020 14:13

Правительство РФ утвердило правила оформления больничных и выплаты пособий в связи с карантином

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Теги:  Правительство РФ  карантин  коронавирус  бюллетени  правила 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ утвердило временные правила оформления бюллетеней, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Кабмина.

Временные правила распространяются на застрахованных лиц, которые прибыли в Россию из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, а также на проживающих вместе с ними лиц.

Временные правила будут действовать с 20 марта до 1 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что под медицинским наблюдением в связи с угрозой заболевания коронавирусом в России находится более 17 тысяч человек.


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Теги: 
Правительство РФ  карантин  коронавирус  бюллетени  правила 

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