18 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ утвердило временные правила оформления бюллетеней, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Кабмина.



Временные правила распространяются на застрахованных лиц, которые прибыли в Россию из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, а также на проживающих вместе с ними лиц.



Временные правила будут действовать с 20 марта до 1 июля 2020 года.



Ранее сообщалось, что под медицинским наблюдением в связи с угрозой заболевания коронавирусом в России находится более 17 тысяч человек.