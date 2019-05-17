17 мая. Mossovetinfo.ru – Минкомсвязь и Минпромторг не одобрили введение единого сбора на покупки в зарубежных интернет-магазинах, сообщают «Известия».



С предложением ввести единый сбор на такие покупки к вице-премьеру Дмитрию Козаку обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Предлагалось на все покупки в зарубежных интернет-магазинах ввести сбор в размере 20% от стоимости товара. Позднее АКИТ предложили снизить сбор до 15%. Предложение было направлено на рассмотрение в профильные ведомства.



В результате Минпромторг и Минкомсвязь пришли к выводу, что введение подобного сбора приведет лишь к увеличению нагрузки на конечного потребителя. Ведомства отметили, что целесообразнее придерживаться правил, принятых странами ЕАЭС. Согласно этим правилам, покупки стоимостью до 500 евро не облагаются пошлиной. Если стоимость покупки превышает 500 евро, с нее взимается пошлина в размере 50% стоимости товара. С 2020 года порог необлагаемой пошлиной стоимости покупок будет понижен до 200 евро.