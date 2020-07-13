13 июля. Mossovetinfo.ru – Правительство России направило в Мосгордуму и Госдуму отрицательный отзыв на проект закона, которым предлагалось налоговое регулирование в случае, когда собственнику при реновации предоставляется жилое помещение с меньшей площадью и небольшая денежная компенсация. Такие случаи уже имеются в Москве. Кроме того, дополнительная проблема для новых собственников заключается в том, что полученная компенсация облагается налогом.



Правительство России обосновало свой отказ тем, что федеральное законодательство предоставляет налоговые льготы в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в Москве тем собственникам, которые получили взамен своей собственности равноценное возмещение в денежной форме или путем предоставления равноценного жилого помещения.



«Предлагаемое законопроектом (законодательной инициативой Мосгордумы в Госдуму) регулирование о предоставлении собственнику жилого помещения с меньшей площадью и выплатой компенсации за освобожденное жилое помещение не соответствует положениям статьи 7.3 Закона № 4802-1. С учетом изложенного Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается», - сообщило Правительство России в своем официальном заключении на проект закона.



Документ подписан 19 июня (№. 5134п-П13) заместителем председеталя правительства РФ, руководителем Аппарата Правительства РФ Дмитриев Григоренко и направлен в Мосгордуму и Госдуму (копия имеется в распоряжении ИА «Моссовет»).



Как сообщили ИА «Моссовет» источники в Мосгордуме, во вторник, 14 июля комиссия Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию примет решение об отзыве законопроекта (№931842-7) из Госдумы, а 15 июля Мосгордума примет аналогичное постановление.



В пояснительной записке к проекту постановления об отзыве из Госдумы законопроекта отмечается: «В связи с тем, что концепция законопроекта требует доработки и уточнения в соответствии с предложениями и замечаниями, поступившими из органов исполнительной власти Российской Федерации, представляется целесообразным отозвать из Государственной Думы указанный законопроект».



Мосгордума рассматривала данный законопроект 18 марта 2020 года. Проект был внесен в первоочередном порядке. Заключение мэра Москвы Сергея Собянина было внесено 17 марта.



Несмотря на то, что законодательная инициатива Мосгордумы «не соответствует положениям статьи 7.3 Закона № 4802-1», в официальном приложении к законопроекту было указано, что данная инициатива «не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального законодательства». Редактор проекта: депутат Е.Л.Николаева.



При поименном голосовании законопроект поддержали 36 депутатов от всех фракций. Воздержавшихся – 0. Против выступила только Елена Шувалова (Округ 44. Районы: Тверской, Таганский, Замоскворечье, Якиманка).