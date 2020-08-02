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Власть     02.08.2020 14:57

Правительство упростило процедуру оформления пособий на детей от 3 до 7 лет

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Теги:  Правительство РФ  Михаил Мишустин  пособия  дети 

2 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 ноября упрощается процедура оформления пособий на детей от 3 до 7 лет, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь для оформления пособий гражданам не нужно будет оформлять документы, которые содержат сведения об алиментах. Госорганы, отвечающие за оформление пособий, будут самостоятельно получать эти данные через систему межведомственного документооборота.

Пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону.


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Теги: 
Правительство РФ  Михаил Мишустин  пособия  дети 

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