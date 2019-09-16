16 сентября. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ утвердило методические указания по «ответственному обращению» с животными без хозяев. Нормы должны быть внесены в отдельные законодательные акты России, сообщается на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.



Новые нормы приняты для «предупреждения возникновения эпидемий, предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан и юридических лиц, в целях гуманного отношения к животным, предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, а также оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии».



В новых нормах указаны требования к оснащению автотранспортных средств, используемых для транспортировки животных, максимальное число животных, которых можно перевозить, предельное время перевозки. Кроме того, предусмотрена видеозапись процесса отлова животных без хозяев. Отмечается, что при отлове животных должны быть использованы методы, не приводящие к увечьям, травмам или гибели. Также указано максимальное время от отлова до передачи животного в приют.



Предусмотрена обязанность возврата потерявшихся животных их владельцам, исключая способы, предусматривающие жестокое обращение с животными.

Регулирующие нормы приняты для реализации федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ об ответственном обращении с животными. Проект постановления прошёл процедуру общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

