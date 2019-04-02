2 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Росавиации 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток, распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина.



Выделенные деньги будут предоставлены в качестве субсидий авиаперевозчикам. Предполагается, что это поможет перевезти на льготных условиях 378,5 тысячи человек, уточнили в правительстве.



Ранее Медведев сообщил, что за счет субсидирования авиаперевозок в 2018 году удалось увеличить пассажиропоток на внутренних рейсах на 10%.