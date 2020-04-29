30 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России выделит дополнительные средства на помощь россиянам, оставшимся за рубежом из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.



«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», - заявил российский премьер.



Выделенные средства пойдут на оплату жилья, питания, а также на продление виз и оформление других документов. Кроме того, Россия продолжит вывозить домой своих граждан, оставшихся за рубежом из-за коронавируса.



Ранее россиянам, имеющим двойное гражданство или вид на жительство в других странах, было разрешено выехать из России.