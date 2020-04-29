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Власть     30.04.2020 12:14

Правительство выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом

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Теги:  коронавирус  Правительств РФ  помощь 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России выделит дополнительные средства на помощь россиянам, оставшимся за рубежом из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», - заявил российский премьер.

Выделенные средства пойдут на оплату жилья, питания, а также на продление виз и оформление других документов. Кроме того, Россия продолжит вывозить домой своих граждан, оставшихся за рубежом из-за коронавируса.

Ранее россиянам, имеющим двойное гражданство или вид на жительство в других странах, было разрешено выехать из России.


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Теги: 
коронавирус  Правительств РФ  помощь 

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