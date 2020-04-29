Другие материалы
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Власть
30.04.2020, 12:14
Правительство выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России выделит дополнительные средства на помощь россиянам, оставшимся за рубежом из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишус...
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Власть
30.04.2020, 08:49
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
30 апреля. Mossovetinfo.ru – Россиянам, имеющим двойное гражданство или вид на жительство в других странах, разрешено выехать из России, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сай...
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Власть
29.04.2020, 12:42
Правительство продлило ограничения для иностранцев на въезд в Россию
29 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России продлило ограничения для иностранцев на въезд в России до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, заявил Мишустин в ходе заседания презид...