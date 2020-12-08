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Власть     08.12.2020 19:30

Преступная группа с участием эксзампреда правительства Подмосковья арестована за незаконную рубку леса

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Теги:  Генпрокурор  лес  рубка  коррупция  противодействие 

8 декабря. Mossovetinfo.ru - Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин был арестован за ущерб в размере около 3 млрд рублей, который нанесла преступная группа, организовавшая в корыстных целях с 2013 по 2019 год незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по значительно заниженной стоимости. Об этом Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил в интервью "Российской газете". В период совершения преступлений Д.Куракин занимал должность директора Департамента имущественных отношений Минобороны России.

Уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ было возбуждено по итогам проверок, проведенных совместно с ФСБ России и МВД России при содействии Минобороны России. 19 ноября этого года по данному Д.Куракин был арестован, сообщил генпрокурор в канун Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается во всем мире 9 декабря.

Генпрокурор России Игорь Краснов, отвечая на вопросы журналистов РГ, отметил, что "вклад общественности в выявление коррупционных преступлений не столь значителен. Отчасти это происходит из-за того, что граждане зачастую не сообщают о конкретных фактах коррупции, так как чувствуют угрозу".

"Для мотивирования к обмену информацией с гражданами на официальном сайте Генеральной прокуратуры на странице "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ" принимаются сообщения о фактах коррупции",- сообщил Генпрокурор.

На фото: Краснов Игорь Викторович - Генеральный прокурор Российской Федерации.


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Теги: 
Генпрокурор  лес  рубка  коррупция  противодействие 

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