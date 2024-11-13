6 декабря — Mossovetinfo.ru — 5 декабря 2024 года указом президента РФ врио губернатора Курской области назначен Александр Хинштейн, до этого занимавший пост председателя комитета Госдумы по информационной политике.
На встрече с Хинштейном в Кремле, Владимир Путин отметил:
«…значительная часть Вашей трудовой деятельности связана с работой в Государственной Думе. (…) Тем не менее, хочу обратить внимание на два года, с 2016-го по 2018-й, когда Вы работали в качестве советника директора Росгвардии, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. И в этой связи хотел бы Вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками.
Ну а самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем».
Готовы?», - сообщила поздно вечером 5 декабря пресс-служба Кремля
.
« Владимир Владимирович, для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я Вам безмерно благодарен и признателен. Поэтому со своей стороны буду делать всё для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи.
Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», - сказал Хинштейн.
Фото: пресс-служба Кремля