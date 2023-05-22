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Власть
25.05.2023, 12:31
Признать геноцидом действия гитлеровцев в Подмосковье попросила прокуратура
25 мая — Mossovetinfo.ru — Признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления гитлер...
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Власть
23.05.2023, 09:30
Комитет Госдумы одобрил штрафы до 200 тыс. рублей владельцам за укусы собак
23 мая — Mossovetinfo.ru — Ожидается, что 23 мая в Госдуме во втором чтении состоится обсуждение статьи 8.52 об ответств...
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Власть
22.05.2023, 18:28
В Белгородской области введен правовой режим контртеррористической операции
22 мая — Mossovetinfo.ru — В Белгородской области введен правовой режим контртеррористической операции, - об этом со...