Признать геноцидом действия гитлеровцев в Подмосковье попросила прокуратура

25 мая — Mossovetinfo.ru — Признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления гитлеровцев в Подмосковье попросила прокуратура Московской области направив по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова заявление в Московский областной суд для защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц, — сообщает в четверг пресс-служба ведомства.



Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет около 6,4 триллиона рублей, - уточняется в релизе.



В суд предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела, показывающие, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны, граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд, также людей выгоняли на дороги и в поля для разминирования.