Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений - глава ЦБ

18 ноября. - Mossovetinfo.ru - . Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме c докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и на период 2023–2024 годов выступила . Прямая трансляция с пленарного заседания велась в сети интернет.



По словам Эльвиры Набиуллиной, продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений и от этого пострадают самые незащищенные группы населения.



«У нас же инфляция была низкой не так долго: всего четыре года вблизи цели 4 %. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная уже, к сожалению, двузначная», — сказала она.



«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, инфляция бьет по нему в первую очередь», — пояснила глава ЦБ.



По ее словам, на высокий рост цен на продукты питания повлияли не очень хороший урожай, рост глобальных цен, а также окращение числа приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов, приведшее у удорожанию рабочей силы в сельском хозяйстве.