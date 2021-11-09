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Власть     18.11.2021 13:23

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений - глава ЦБ

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Теги:  продукты  инфляция  ЦБ  Набиуллина  Госдума 

18 ноября. - Mossovetinfo.ru - . Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме c докладом об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и на период 2023–2024 годов выступила . Прямая трансляция с пленарного заседания велась в сети интернет.

По словам Эльвиры Набиуллиной, продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений и от этого пострадают самые незащищенные группы населения.

«У нас же инфляция была низкой не так долго: всего четыре года вблизи цели 4 %. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная уже, к сожалению, двузначная», — сказала она.

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, инфляция бьет по нему в первую очередь», — пояснила глава ЦБ.

По ее словам, на высокий рост цен на продукты питания повлияли не очень хороший урожай, рост глобальных цен, а также окращение числа приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов, приведшее у удорожанию рабочей силы в сельском хозяйстве.

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Теги: 
продукты  инфляция  ЦБ  Набиуллина  Госдума 

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