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Власть
18.11.2021, 13:23
Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений - глава ЦБ
18 ноября. - Mossovetinfo.ru - . Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава Предс...
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Власть
09.11.2021, 14:05
Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост - Памфилова
9 ноября. Mossovetinfo.ru - Председатель Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) Юрий Ермолов ...
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Власть
09.11.2021, 11:17
Законопроект о публичной, региональной власти развивает положения Конституции - Госдума
9 ноября. Mossovetinfo.ru - Законопроект № 1256381-7 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий...