19 февраля. Mossovetinfo.ru –Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на своем заседании в среду, 19 февраля, одобрил поправку в Конституцию о неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий.
При этом поправка предполагает, что неприкосновенность с экс-президента может быть снята в если президент будет отрешен от должности на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом, обвинение должно быть подтверждено заключениями Верховного суда и Конституционного суда.
Также комитет поддержал поправку о запрете премьер-министру, вице-премьерам и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.
Кроме того, комитет одобрил поправку, которая позволяет президенту распустить Госдуму в случае, если после трехкратного отклонения кандидатур членов правительства более трети должностей членов правительства остаются вакантными. Поправка предполагает, что в таком случае президент имеет право назначить предложенные премьер-министром кандидатуры и назначить новые выборы в Госдуму.
17:38 Власть Профильный комитет Госдумы одобрил поправку в Конституцию о неприкосновенности экс-президентов
17:19 Происшествия Полицейский, обвиняемый по «делу Голунова», дал показания на своего начальника
16:40 Город (Москва и область) Более 200 видов блинов можно будет попробовать на фестивале «Московская Масленица»
16:24 Город (Москва и область) Юрий Дмитриев освобожден от должности главы аппарата Мосгордумы
15:58 В России Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления