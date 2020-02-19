19 февраля. Mossovetinfo.ru –Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на своем заседании в среду, 19 февраля, одобрил поправку в Конституцию о неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий.



При этом поправка предполагает, что неприкосновенность с экс-президента может быть снята в если президент будет отрешен от должности на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом, обвинение должно быть подтверждено заключениями Верховного суда и Конституционного суда.



Также комитет поддержал поправку о запрете премьер-министру, вице-премьерам и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.



Кроме того, комитет одобрил поправку, которая позволяет президенту распустить Госдуму в случае, если после трехкратного отклонения кандидатур членов правительства более трети должностей членов правительства остаются вакантными. Поправка предполагает, что в таком случае президент имеет право назначить предложенные премьер-министром кандидатуры и назначить новые выборы в Госдуму.