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Власть     26.01.2018 23:28

Прокуратура предостерегла от участия в несогласованной акция 28 января в центре Москвы

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Теги:  оппозиция  прокуратура 

26 января. Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что в интернете «активно распространяются сообщения, призывающие к участию 28 января в шествии по Тверской улице.

Подчеркивается, что акция не согласована. В этой связи организатору мероприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

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Теги: 
оппозиция  прокуратура 

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