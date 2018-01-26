Прокуратура предостерегла от участия в несогласованной акция 28 января в центре Москвы

26 января. Mossovetinfo.ru - Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В заявлении отмечается, что в интернете «активно распространяются сообщения, призывающие к участию 28 января в шествии по Тверской улице.



Подчеркивается, что акция не согласована. В этой связи организатору мероприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.