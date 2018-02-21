Прокурор требует вернуть государству участки береговой полосы реки Москвы

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Прокурор Межрайонной природоохранной прокуратуры по результатам проверки направил в Кунцевский районный суд г. Москвы 2 исковых заявления о признании отсутствующим права частной собственности на земельные участки площадью 3 га в районе с. Успенское и 2,6 га в районе с. Аксиньино, которые, по мнению прокуратуры, образованы в границах береговой полосы реки Москвы и неправомерно переданы в частную собственность.



Участки находятся в собственности ОАО «Московский конный завод № 1» в нарушение установленного запрета на приватизацию таких земель, сообщает прокуратура Москвы.



Данная территория была присоединена к Москве в 2011 году.