27 мая. Mossovetinfo.ru – Пропускной режим в Москве продлен до 14 июня включительно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей сайте.



Мэр Москвы отметил, что новые рабочие цифровые пропуска оформлять не нужно. Если у человека уже был рабочий пропуск, он будет продлен автоматически.