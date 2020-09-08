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Власть     09.09.2020 11:29

Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет - Песков

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  прямая линия 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в текущем году из-за сложившихся условий, президент «проводит прямую линию уже несколько месяцев», поэтому в традиционном формате ее решено не проводить.

Однако, некоторые элементы прямой линии вероятно будут добавлены в традиционную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  прямая линия 

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