9 сентября. Mossovetinfo.ru - Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



По словам Пескова, в текущем году из-за сложившихся условий, президент «проводит прямую линию уже несколько месяцев», поэтому в традиционном формате ее решено не проводить.



Однако, некоторые элементы прямой линии вероятно будут добавлены в традиционную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.