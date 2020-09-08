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Власть
09.09.2020, 11:29
Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет - Песков
9 сентября. Mossovetinfo.ru - Традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, в ...
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Власть
08.09.2020, 17:55
В 2021 году бюджет Москвы недополучит 12-15% доходов - Собянин
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Из-за пандемии коронавируса в 2021 году Москва недополучит 12-15% запланированных доходов, заявил в ходе Московского финансового форума мэр столицы Сергей Собянин. ...
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Власть
08.09.2020, 16:22
12,5 года колонии получил военный историк Андрей Жуков по делу о госизмене
8 сентября. Mossovetinfo.ru – 8 сентября 2020 года, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя столицы Андрея Жукова. Он осужден за совершение преступл...