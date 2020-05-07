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Власть
10.05.2020, 17:07
Путин 11 мая проведет совещание, где рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней
10 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса. В ходе совещания будет рассмотрен вопрос ...
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Власть
09.05.2020, 00:30
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений
9 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемического распространения COVID-19 Главы субъектов на сегодня имеют полномочия ...
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Власть
07.05.2020, 16:14
Москвичи обязаны будут носить маски и перчатки в магазинах, ТЦ и при поездках на транспорте
7 мая. Mossovetinfo.ru – С 12 мая в Москве использование масок и перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси. ...