10 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса. В ходе совещания будет рассмотрен вопрос о продлении режима нерабочих дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



О введении режима нерабочих дней в связи с распространением коронавируса Владимир Путин объявил в ходе телеобращения к нации 25 марта. 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. 28 апреля режим нерабочих дней был продлен до 11 мая.