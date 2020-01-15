15 января. Mossovetinfo.ru – В среду, 15 января Президент России Владимир Путин обратится с традиционным посланием к федеральному собранию.



Обращение с посланием президента к Федеральному собранию состоится в 16-й раз. В послании президент традиционно обозначит приоритеты страны во внутренней и внешней политике на предстоящий год.



Оглашение послания пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в присутствии около 1300 приглашенных, среди которых депутаты верхней и нижней палат российского парламента, члены правительства, руководители Верховного и Конституционного судов, главы основных религиозных конфессий, губернаторы регионов и руководители региональных законодательных собраний, руководители крупнейших СМИ, общественные деятели.



Обращение начнется в 12:00 и будет транслироваться основными эфирными каналами, оно продлится около часа. На мероприятие аккредитовано порядка 900 российских и зарубежных журналистов.