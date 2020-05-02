Другие материалы
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Власть
04.05.2020, 15:03
Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений
4 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналист...
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Власть
03.05.2020, 12:46
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
3 мая. Mossovetinfo.ru – Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя нормально, работает с документами и находится на связи членами правительства, сообщает РИА ...
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Власть
02.05.2020, 16:40
Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением
2 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к россиянам, сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1...