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Власть     04.05.2020 15:03

Путин 6 мая проведет совещание по выходу из режима ограничений

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  коронавирус  ограничение 

4 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

28 апреля в ходе видеосовещания Путин поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая.

В связи с распространением коронавируса 25 марта президент России объявил в стране режим нерабочих дней, который затем продлевался до 30 апреля, и до 11 мая.

В ряде регионов России, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная, региональные власти приняли еще более жесткие ограничительные меры, в частности, ввели режим самоизоляции и цифровые пропуска для поездок.

На 4 марта в России зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 18 095 человек. Умерло 1 356 человек.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  коронавирус  ограничение 

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