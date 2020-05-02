4 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором, в том числе обсудят поэтапный выход из режима ограничений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



28 апреля в ходе видеосовещания Путин поручил правительству к 5 мая подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая.



В связи с распространением коронавируса 25 марта президент России объявил в стране режим нерабочих дней, который затем продлевался до 30 апреля, и до 11 мая.



В ряде регионов России, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная, региональные власти приняли еще более жесткие ограничительные меры, в частности, ввели режим самоизоляции и цифровые пропуска для поездок.



На 4 марта в России зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 18 095 человек. Умерло 1 356 человек.