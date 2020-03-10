10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме заявил, что может принять участие в президентских выборах, если будет выполнены определенные условия.
По словам Путина, предложенная поправка в Конституцию об обнулении его президентских сроков может быть принята, если Конституционный суд подтвердит, что она не противоречит Конституции страны. Таким образом, Путин вновь сможет принять участие в президентских выборах.
Ранее депутат «Единой России» предложила убрать из Конституции положение об ограничении количества президентских сроков, а также обнулить предыдущие сроки работы действующего президента после вступления в силу поправок в Конституцию.
Ранее в ходе выступления Путин назвал нецелесообразной отмену ограничения президентских сроков.
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