Путин надеется, что пик коронавируса пройден

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» выразил надежду, что пик заболеваемости коронавирусом в России уже пройден.



«Я надеюсь, нам удалось пройти пик вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы», - заявил президент.



Путин отметил, что несмотря на большое количество заболевших в России, количество умерших от коронавируса невелико. По мнению президента это свидетельствует о готовности системы здравоохранения к мобилизации.



При этом Путин напомнил, что коронавирус никуда не делся, поэтому гражданам необходимо по возможности соблюдать ограничительные меры предложенные специалистами. Президент подчеркнул, что чем дисциплинированнее будут граждане, тем быстрее произойдет возврат к нормальной жизни.