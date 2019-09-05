9 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова руководителем прокуратуры Москвы, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.



Кандидатура Попова на должность прокурора Москвы в мае была предложена Генеральным прокурором России Юрием Чайкой. В июне кандидатура Попова была согласована Мосгордумой.



Попов работает в органах прокуратуры с 2000 года, прошел путь от старшего следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы до главы прокуратуры республики Хакасия. С февраля 2018 года исполнял обязанности главы прокуратуры Республики Дагестан.