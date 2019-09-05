Другие материалы
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Власть
10.09.2019, 16:03
Путин назначил Дениса Повова прокурором Москвы
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Дениса Попова руководителем прокуратуры Москвы, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры. Кандидатура Попов...
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Власть
10.09.2019, 13:09
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
9 сентября. Mossovetinfo.ru – президент России Владимир Путин внес на рассмотрение вновь избранного Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на глав...
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Власть
05.09.2019, 11:13
Путин рассказал о развитии Дальнего Востока
5 сентября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие 15 лет удалось сформировать условия для вывода дальневосточного региона на траекторию опережающего роста, однако предстоит сделать еще немало, заявил на о...