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Власть     29.05.2018, 15:24

Путин назначил Дмитрия Артюхова ВРИО главы ЯНАО

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Артюхов  назначения губернаторы  ЯНАО 

29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа, указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее Артюхов занимал должность вице-губернатора ЯНАО.

Прежний губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин ранее возглавил Минприроды РФ.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Артюхов  назначения губернаторы  ЯНАО 

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