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Власть     08.05.2019 16:47

Путин назначил Главкома ВМФ и командующих Северным и Черноморским флотами

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Теги:  Владимир Путин  ВМФ России  назначения 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин своим указом назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом России, указ зачитал министр обороны страны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Тем же указом вице-адмирал Игорь Осипов назначен командующим Черноморским флотом, а вице-адмирал Александр Моисеев – командующим Северным флотом.

Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».


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Теги: 
Владимир Путин  ВМФ России  назначения 

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