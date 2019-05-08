8 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин своим указом назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом России, указ зачитал министр обороны страны Сергей Шойгу на селекторном совещании.



Тем же указом вице-адмирал Игорь Осипов назначен командующим Черноморским флотом, а вице-адмирал Александр Моисеев – командующим Северным флотом.



Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».