8 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин своим указом назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом России, указ зачитал министр обороны страны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Тем же указом вице-адмирал Игорь Осипов назначен командующим Черноморским флотом, а вице-адмирал Александр Моисеев – командующим Северным флотом.
Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев перешел на работу в АО «Объединенная судостроительная корпорация».
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