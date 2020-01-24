24 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры Владимира Мединского и экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина своими помощниками, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Кремля.
Кроме того, бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента. Соответствующий указ также опубликован на официальном сайте Кремля.
Орешкин, Мединский и Козак покинули свои предыдущие посты 15 января, когда весь прежний состав российского правительства подал в отставку.
10:26 Город (Москва и область) Проезд на электричках в Подмосковье подорожает с 1 февраля
10:17 Власть Путин назначил Мединского и Орешкина своими советниками, а Козака - замруководителя АП
09:59 В России Власти продолжают рассматривать варианты получении всей добровольно накопленной пенсии
09:17 Город (Москва и область) До каких достопримечательностей можно добраться на МЦД-1
08:37 Город (Москва и область) В метро открыли второй склад забытых вещей
11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора
21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы
20:06 Другое Марат Хуснуллин. Биография
20:05 Власть Путин назначил Марата Хуснуллина вице-премьером РФ
16:12 Власть Дегтев уволен с поста главы департамента города Москвы по конкурентной политике, его сменил Щербаков