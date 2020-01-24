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Власть     24.01.2020 10:17

Путин назначил Мединского и Орешкина своими советниками, а Козака - замруководителя АП

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Козак  Владимир Мединский  Максим Орешкин  назначения 

24 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры Владимира Мединского и экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина своими помощниками, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Кремля.

Кроме того, бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента. Соответствующий указ также опубликован на официальном сайте Кремля.

Орешкин, Мединский и Козак покинули свои предыдущие посты 15 января, когда весь прежний состав российского правительства подал в отставку.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Козак  Владимир Мединский  Максим Орешкин  назначения 

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