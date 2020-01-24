24 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил экс-министра культуры Владимира Мединского и экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина своими помощниками, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Кремля.



Кроме того, бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента. Соответствующий указ также опубликован на официальном сайте Кремля.



Орешкин, Мединский и Козак покинули свои предыдущие посты 15 января, когда весь прежний состав российского правительства подал в отставку.