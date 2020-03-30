30 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в связи с коронавирусом, оправданны и необходимы заявил президент России Владимир Путин на совещании с полпредами.



Путин попросил жителей московского региона отнестись к этим мерам с пониманием, а также «со всей серьезностью и полной ответственностью». Президент подчеркнул, что речь идет о здоровье и безопасности людей.



В Москве введены серьезные беспрецедентные ограничительные меры, отменены все массовые мероприятия, ограничена работа предприятий торговли, закрыты школы и другие образовательные организации, кафе, рестораны, ночные клубы. С 30 марта в Москве ограничено передвижение жителей по городу. Подобные меры введены и в Московской области.