29 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с журналистом Иваном Голуновым, которого обвиняли в хранении наркотиков.
«Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость – это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу", - сказал Путин, которого цитирует РИА Новости с пресс-конференции в Осаке по итогам саммита G20.
Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.
11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы внутренней проверки, начатого УСБ и прокуратурой в отношении полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, переданы в Следственный комитет. На период проверки данные сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей.
13 июня Путин освободил от должности начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова. Президент удовлетворил ходатайство главы МВД Владимира Колокольцева, с которым тот обратился к Путину в связи с делом Голунова.
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