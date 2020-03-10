10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме назвал нецелесообразной отмену ограничения президентских сроков.
По словам Путина, общество должно иметь гарантию, что в России будет обеспечена регулярная смена власти.
Ранее с предложением убрать из Конституции положение об ограничении количества президентских сроков выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.
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