Путин обратился к россиянам в преддверии выборов

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в преддверии выборов в Государственную Думу обратился к россиянам.



По словам президента, России нужен сильный и авторитетный парламент, который будет работать в интересах населения. Это необходимо для того, чтобы отвечать на современные вызовы. В связи с этим, Путин назвал предстоящие выборы важнейшим событием в жизни страны.



«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», - заявил Путин.



Президент отметил, что различные государственные планы исключают популизм и пустословие, а также требуют понимания, что за каждым законодательным решением стоят судьбы миллионов людей.



В связи с этим Путин призвал россиян принять участие в выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября, либо на избирательных участках или с помощью онлайн-голосования. При этом Путин выразил надежду на «ответственную и взвешенную» позицию избирателей.



«Пожалуйста, сделайте свой выбор», - заявил президент России.