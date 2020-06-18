18 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.



Президент намерен еще раз разъяснить смысл предлагаемых поправок в Конституцию.



Предполагается, что с обращением Путин выступит после Парада Победы, назначенного на 24 июня. В качестве возможных дат обращения рассматриваются 29 или 30 июня.



Кроме того, по данным издания, тему изменений в Конституции Путин затронет в интервью для документального фильма, посвященного 30-летию новой России, который ВГТРК покажет 22 июня.



Закон о поправке в Конституцию РФ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. 14 марта документ подписал президент. В ходе обсуждения было предложено порядка 400 поправок, из которых более 170 вошли в окончательную редакцию закона, а около 200 было отклонено. Всероссийское голосование по изменениям в Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за коронавируса, было перенесено на неопределенный срок.



1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.