16 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин создал рабочую групп по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Ранее в среду, 15 января, в ходе оглашения послания Федеральному собранию, Путин предложил внести в Конституцию ряд поправок и вынести их на всенародное обсуждение.



В рабочую группу вошли 75 человек. Полный список членов рабочей группы можно узнать здесь.