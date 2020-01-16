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Власть     16.01.2020 09:12

Путин образовал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

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Теги:  Владимир Путин  Конституция  поправки  рабочая группа 

16 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин создал рабочую групп по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Ранее в среду, 15 января, в ходе оглашения послания Федеральному собранию, Путин предложил внести в Конституцию ряд поправок и вынести их на всенародное обсуждение.

В рабочую группу вошли 75 человек. Полный список членов рабочей группы можно узнать здесь.


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Теги: 
Владимир Путин  Конституция  поправки  рабочая группа 

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