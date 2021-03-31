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Власть
05.04.2021, 12:20
Путин огласит Послание Федеральному собранию 21 апреля
5 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, где будет проведено оглашени...
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Власть
01.04.2021, 14:19
Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена РФ
1 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, сообщ...
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Власть
31.03.2021, 15:41
Путин допустил национализацию предприятий не выполняющих гособоронзаказ
31 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин допустил национализацию предприятий, злостно не выполняющих гособоронзаказ. В ходе церемонии подписания генерального соглашения между ...