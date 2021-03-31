Путин огласит Послание Федеральному собранию 21 апреля

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



О том, где будет проведено оглашение послания, и об аккредитации СМИ будет объявлено дополнительно.