9 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности главы Минстроя РФ и назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.



Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Другим указом президент освободил от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.