24 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами регионов оценил возможность усиления ограничений в связи увеличением заболеваемости коронавирусом.
Путин отметил, что во многих странах опять вводят жесткие ограничения из-за роста числа заболевших, и выразил надежду, что России не придется прибегать к таким мерам. По словам президента, в России благодаря своевременным и эффективным мерам ситуация с коронавирусом лучше, чем во многих других странах, но подчеркнул, что ситуация может резко изменится, если уделять ей недостаточно внимания.
«Очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», - заявил Путин, чьи слова приводятся на официальном сайте Кремля.
Путин попросил губернаторов вести диалог с людьми, и подчеркнул, что диалог не должен принимать жестких форм и навязывания мер по борьбе с коронавирусом. Отдельное внимание Путин попросил обратить на охрану здоровья граждан из групп риска.
Президент также выразил надежду, что своевременно принимаемые меры позволят улучшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, однако отметил, что сама по себе ситуация лучше не станет.
В Москве в последние дни регистрируется прирост заболеваемости коронавирусом. В четверг количество новых случаев заболевания впервые за 3 месяца превысило 1 000 человек. При этом, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у городских властей нет планов по введению ограничений.
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