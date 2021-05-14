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Власть     14.05.2021 16:29

Путин: палестино-израильский конфликт напрямую затрагивает интересы России

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Теги:  Владимир Путин  Совет безопасности  арабо-израильский конфликт 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности попросил доложить оо очередном обострении арабо-израильского конфликта.

«Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке, имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт – это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Очередное арабо-израильское обострение началось после того, как израильские власти начали выселение нескольких арабских семей из Восточного Иерусалима. За этим последовали беспорядки и столкновения между арабами и израильтянами.

Далее в ситуацию вмешалась радикальная группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. После того, как израильские власти отказались выполнить требования ХАМАС, начался ракетный обстрел территории Израиля. В ответ Израиль нанес удары по палестинской территории. По данным израильтян, было уничтожено около 600 объектов, которые боевики использовали для военных целей.

Ранее израильская армия объявила о начале наступательной операции в секторе Газа.

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Теги: 
Владимир Путин  Совет безопасности  арабо-израильский конфликт 

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