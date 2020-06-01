1 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.В указе говорится, что необходимо складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее 1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Глава ЦИКЭлла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.