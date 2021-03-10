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Власть     11.03.2021 09:18

Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет

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Теги:  Владимир Путин  дети  выплаты  социальная политика 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей.

Согласно указу, выплата на детей от 3 до 7 лет может составлять 50, 75 и 100% от прожиточного минимума ребенка по региону, в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Если после получения выплаты в размере 50% прожиточного минимума ребенка, среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения - размер выплаты будет увеличен до 75%. Если и этого недостаточно для повышения среднедушевого дохода выше прожиточного минимума - выплата будет увеличена до 100%.

Размер выплаты будут пересчитывать ежегодно, исходя из размера прожиточного минимума на детей.

В обновленном порядке выплаты осуществляются с 1 января текущего года. Для дальнейшего перерасчета необходимо подать заявление, которые начнут принимать после 1 апреля 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения социальных выплат семьями с детьми

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Теги: 
Владимир Путин  дети  выплаты  социальная политика 

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