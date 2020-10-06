6 октября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей, указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Целью Фонда будет защита прав детей и создание условий для их всестороннего развития и воспитания. Учредителем новой организации от лица государства выступит Минпросвещения. Финансирование Фонда поручено обеспечить правительству страны.



Соучредителями Фонда станут также Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.



Главным руководящим органом Фонда станет съезд, который будет выбирать руководство Фонда. Руководство будет выбираться сроком на пять лет.