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Власть     06.10.2020 17:32

Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

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Теги:  Владимир Путин  документы  указ  Фонд защиты детей 

6 октября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Целью Фонда будет защита прав детей и создание условий для их всестороннего развития и воспитания. Учредителем новой организации от лица государства выступит Минпросвещения. Финансирование Фонда поручено обеспечить правительству страны.

Соучредителями Фонда станут также Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.

Главным руководящим органом Фонда станет съезд, который будет выбирать руководство Фонда. Руководство будет выбираться сроком на пять лет.


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Теги: 
Владимир Путин  документы  указ  Фонд защиты детей 

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