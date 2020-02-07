7 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Единовременную выплату в 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, а также вдовы и вдовцы инвалидов и участников Великой отечественной войны.
Кроме того, по 50 тысяч рублей получат совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Сообщается, что выплаты получат российские граждане указанных категорий, которые проживают не только в России, но и в Литве, Латвии и Эстонии.
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