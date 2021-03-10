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Власть     10.03.2021 10:19

Путин подписал закон о блокировке телефонов в местах лишения свободы

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Теги:  Владимир Путин  законы  мобильные телефоны  ФСИН  блокировка 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий руководству региональных управлений ФСИН обращаться к операторам мобильной связи с требованием заблокировать телефоны в местах лишения свободы, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает операторов мобильной связи оказывать содействие ФСИН и блокировать телефонные номера, которые незаконно действуют с территорий исправительных учреждений. Порядок взаимодействия органов ФСИН и операторов мобильной связи позднее будет определен Правительством РФ.

Ранее руководитель управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров сообщил, что предпринимаемые руководством ФСИН меры по о борьбе с наличием у заключенных мобильных телефонов, не всегда достаточно эффективны. Макаров также рассказал, что в 2019 году у заключенных было изъято 54,7 тысячи мобильных телефонов, а за первое полугодие 2020 года - 22 тысячи. Большинство телефонов было изъято при попытке доставить их в места лишения свободы, но около 35% было изъято у самих заключенных.

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Теги: 
Владимир Путин  законы  мобильные телефоны  ФСИН  блокировка 

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