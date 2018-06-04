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Власть     04.06.2018 15:09

Путин подписал закон о контрсанкциях

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Теги:  Владимир Путин  закон  санкции  контрсанкции 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России подписал закон о контрсанкциях, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет президенту России вводить контрсанкции в отношении США и других стран в случае их недружественных шагов в отношении России. Контрсанкции могут вводиться как в отношении организаций, так и в отношении граждан и должностных лиц данных стран. Также под запрет могут попасть российские компании с иностранным участием. При этом контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

Закон о контрсанкциях был принят Госдумой в третьем чтении 22 мая. По сравнению с первоначальной версией законопроекта, были убраны упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг, которые могут попасть под контрсанкции, при этом были расширены полномочия президента и правительства по применению санкций.


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Теги: 
Владимир Путин  закон  санкции  контрсанкции 

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