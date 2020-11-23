23 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ для состоятельных граждан, сообщается на официальном сайте Кремля.
Закон вступит в силу с 2021 года. С этого момента доходы выше 5 миллионов рублей будут облагаться налогом в 15%. При этом, закон не будет распространятся на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы по-прежнему будут облагаться налогом по ставке 13%.
Планируется, что введение повышенного налога на доходы выше 5 миллионов рублей позволят бюджету получить дополнительно 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда рублей в 2022 году и 68,5 миллиарда рублей в 2023 году. Все полученные средства будут направлены на финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» и пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Закон был разработан по поручению президента России Владимира Путина. С этим предложением президент выступил в ходе обращения к россиянам 23 июня. 11 ноября закон был принят Госдумой.
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